Rusya gözünü kararttı: Çernobil vuruldu... Zelenskiy: Radyasyon seviyesi izleniyor...

Ukrayna ile Rusya arasında aylardır devam eden savaşta çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'ni vurduğu öğrenildi. Saldırıda radyasyon sığınağında büyük zarar meydana geldiği ifade edildi.

RADYASYON SEVİYESİ İZLENİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava aracının gece boyunca Çernobı̇l Nükleer Santrali'ndekı̇ radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu. Açıklamasında, “Dün gece, yüksek patlayıcılı bir savaş başlığına sahip bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'ncü güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak İHA tarafından hasar görmüş ve yangın söndürülmüştür. Şu an itibarıyla radyasyon seviyeleri artmamış ve sürekli olarak izlenmektedir. İlk değerlendirmelere göre, sığınakta meydana gelen hasar önemli boyuttadır” dedi.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır