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  4. Rusya lideri Putin savaşta zafer beklediklerini açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Rusya lideri Putin savaşta zafer beklediklerini açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

06.03.2025 20:37
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Vakfı toplantısında açıklamalar yaptı. Putin, ülkesinin güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak barışa ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz." dedi.

Rusya lideri Putin savaşta zafer beklediklerini açıkladı: "Bize ait olanı vermeyeceğiz"

Putin, Rusya’daki "Vatan Savunucuları Vakfı" çalışanlarıyla düzenlediği toplantıda Ukrayna’daki savaşa dair açıklamalarda bulundu.

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"KİMSEYE BOYUN EĞMEMEMİZ LAZIM"

Savaşta zafer elde etmeyi planladıklarını dile getiren Putin, "Gerçekten zaferi bekliyoruz. Barış sağlandığında evlatlarımız huzur içinde yatacak. Ancak bizim sonuna kadar gitmemiz, kimseye boyun eğmememiz lazım." ifadelerini kullandı.

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Putin, şöyle devam etti:

"Kendimize uygun, ülkemizin uzun vadede tarihsel perspektifinde barışı sağlayacak bir barış biçimini seçmeliyiz. Başkalarına ait olan hiçbir şeye ihtiyacımız yok ancak bize ait olanı da vermeyeceğiz. Ülkemizin barış ve güvenlik koşullarında istikrarlı şekilde gelişmesini sağlayacak bir seçeneğe ihtiyacımız var."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
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