Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Yüzde 17'ye geriledi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 17’ye indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut fiyat artışının sürdürülebilir göstergelerin önemli ölçüde değişmediği, yıllık bazda yüzde 4’ün üzerinde seyrettiği belirtildi.

Ekonominin dengeli bir büyüme trendine devam ettiği vurgulandı. Kredi büyümesi son aylarda yoğunlaşmıştır. Enflasyon beklentileri ise yüksek seyretmektedir.

Enflasyonu 2026 yılındaki hedefe yönlendirmek için sıkı para politikasına devam edileceği kaydedildi. Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 17’ye indirmeye karar verdi.

Temel faiz oranına ilişkin diğer kararlar, enflasyondaki yavaşlamanın sürdürülebilirliğine bağlı olarak alınacaktır. Mevcut para politikası çerçevesinde, yıllık enflasyonun 2025 yılında yüzde 6-7’ye, 2026’da ise yüzde 4’e gerileyeceği ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından sonra politika faizini yüzde 20’ye çıkarmıştı. Politika faizi, 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16’da tutulmuştu. 2024’te art arda dört faiz artışı gerçekleştirilmiştir.

Banka, 6 Haziran’da yaptığı toplantıda, Eylül 2022’den bu yana ilk defa politika faizini düşürerek yüzde 21’den 20’ye, ardından Temmuz’da 18’e indirmişti.

Ülkede yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 9,5 seviyesindeyken, banka bu oranı 4'e düşürmeyi hedefliyor.