Rusya'nın nasıl bir cevap vereceği merak edilirken dikkat çeken ziyaret! Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Ukrayna'nın dronlu saldırısıyla ilgili "Karşılık vermemiz gerekiyor" sözlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ukrayna savaşı dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini belirtti.



RUSYA'YA KOŞULSUZ DESTEK

Açıklamaya göre taraflar, kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin artırılması konularını ele aldı. Görüşmede Kim, Rusya-Ukrayna savaşı da dahil olmak üzere tüm önemli uluslararası siyasi meselelerde Rusya'yı koşulsuz destekleyeceğini dile getirdi.



RUSYA VE KUZEY KORE İLİŞKİLERİ DE ELE ALINDI

Kuzey Kore lideri Kim, dün Pyongyang'da Şoygu'yu ağırlamıştı.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamada, tarafların uluslararası meselelerin yanı sıra Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili işbirliğini ele aldıkları aktarılmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır