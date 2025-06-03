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Rusya'nın yapay zeka modeli Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiliyor

Rusya'nın geliştirdiği yapay zeka modeli, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiliyor. Rus yapay zeka modeli GigaChat, ChatGPT’nin Rus alternatifi olarak görülüyor.

Rusya'nın yapay zeka modeli Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Sberbank’ın geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat’ı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) göndereceklerini duyurdu.

Bakanov, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen "CIPR 2025" adlı konferansta konuştu.
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"İNSANLI UZAY SEYAHATİ SONBAHARDA YAPILACAK"

Rus kozmonotların yapay zeka ile destekleneceğini anlatan Bakanov, “GigaChat’ı UUİ’ye göndereceğiz. Bir sonraki insanlı uzay seyahati sonbaharda yapılacak, ardından martta gerçekleşecek. Bunu sonbahara kadar yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

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CHATGPT’NİN RUS ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank tarafından 2023'te geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat, ChatGPT’nin Rus alternatifi olarak görülüyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Rusya yapay zeka Uluslararası Uzay İstasyonu
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