Rusya Ukrayna'da ilerlemeye devam ediyor! 2 yerleşim birimi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

2 YERLEŞİM BİRİMİ KURTARILDI

Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdiği bildirilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Toretskoye, Zaporijya bölgesinde de Petrovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 24-30 Ocak'ta Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 7 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır