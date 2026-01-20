HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir binanın cephesi koparak kaldırıma düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olaya hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, sallanan cephe parçalarını sökerek tehlikeyi ortadan kaldırdı.

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın cephesi etkili olan rüzgara dayanamayarak her gün binlerce kişinin kullandığı kaldırıma düştü. Metrelerce yükseklikten düşen büyük parça, şans eseri kimseye zarar vermedi. Olayı fark eden bölge esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç marifeti ile binaya çıktı. Rüzgardan kopmak üzere olan diğer parçalara hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, sallanan cephe parçalarını yerinden sökerek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kaldırım yeniden vatandaşların kullanımına açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı 1

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı 2

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı 3

Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorAydın’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon liraBatman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.