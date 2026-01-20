Rüzgar binanın cephesini söktü, facia kıl payı atlatıldı

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın cephesi etkili olan rüzgara dayanamayarak her gün binlerce kişinin kullandığı kaldırıma düştü. Metrelerce yükseklikten düşen büyük parça, şans eseri kimseye zarar vermedi. Olayı fark eden bölge esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdivenli araç marifeti ile binaya çıktı. Rüzgardan kopmak üzere olan diğer parçalara hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, sallanan cephe parçalarını yerinden sökerek tehlikeyi ortadan kaldırdı. Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından kaldırım yeniden vatandaşların kullanımına açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır