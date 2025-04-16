Rüzgar gülü fabrika üzerine devrilmişti! 9 saatin sonunda kaldırıldı

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki rüzgar gülü kanadı taşıyan TIR, Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada plastik sandık fabrikası ile dam üzerine devrildi. Fabrika ile damda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Rüzgar gülü kanadının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen 2 büyük vinç ile rüzgar gülü kanadı halatla bağlandı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından rüzgar gülü kanadı, fabrika ile dam üzerinden kaldırıldı. Rüzgar gülü kanadı ile devrilen TIR'ın yoldan kaldırılmasından yol trafiğe açılacak.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır