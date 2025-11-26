HABER

Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Yeni ittifak sinyali

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ittifak sinyali geldi. Davutoğlu; Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah partilerinin birleşebileceğini belirterek, “Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız” dedi.

Devrim Karadağ

Siyaset kulislerinde bir süredir Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin tek çatı altında birleşmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü konuşuluurken; gündemdeki iddialarla ilgili yeni açıklamalar geldi.

Bazı parti temsilcilerinin birleşmeye sıcak baktığı, bazı isimlerin ise mesafeli durduğu Ankara kulislerine yansırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Ekol TV’de katıldığı programda olası birleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 1950’den bu yana Türkiye’deki toplumsal dönüşümlerin “merkez muhafazakâr kitlenin onayıyla” gerçekleştiğini belirterek, “Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Erdoğan... Büyük kitlesel dönüşümler hep burada oldu. Burada bir tıkanma var. Çünkü ekonomik kriz var. Hukuka güven kalmamış. Devlet işleyişinde eksiklikler var. Gençlerin ümidi kalmamış” dedi.

“Türkiye'nin kaderi bir kişiye bağlandı. AK Parti içinde şu mu lider olacak bu mu lider olacak tartışmaları var... Türkiye'nin sorunu Erdoğan'dan sonra kimin geleceği sorunu değil. Çok daha büyük reformlara ihtiyacımız var” diyen Davutoğlu, tabanda da Erdoğan sonrasına ilişkin bir belirsizlik algısı olduğunu söyledi.

"SAADET, DEVA, GELECEK VE YENİDEN REFAH BİRLEŞEBİLİR"

Partiler arası birleşme tartışmalarına ilişkin olarak ise Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer orada bir tıkanma varsa bizim güçlü bir alternatif üretmemiz lazım. Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız.”

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Yeniden Refah Partisi SAADET Saadet Partisi DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi gelecek partisi ittifak
