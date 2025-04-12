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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tokat il kongresine katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tokat il kongresine katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tokat il kongresine katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'de soykırım başladığından beri resmi rakamlara göre 55 binden fazla mazlum hayatını kaybetti." dedi.

Partisince bir düğün salonunda düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde konuşan Arıkan, Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam yaptığını belirten Arıkan, "Gazze'de soykırım başladığından beri resmi rakamlara göre 55 binden fazla mazlum hayatını kaybetti. Katledilenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. 200 binden fazla insan kayıp. Bakınız ateşkes sürecinde bile 1391 Gazzeli şehit edildi. Bayram sabahı 13'ü çocuk 33 mazlum katledildi. Çocukların üzerinde bayramlıkları vardı. Bayramlıklar bu çocuklara kefen oldu. Bunlar birer rakam değil, bunlar insan, birer anne, birer baba, birer evlat. Bundan daha vahşi bir soykırım olur mu? Bundan daha net bir savaş suçu olur mu? Tüm dünya daha ne olmasını bekliyor?" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgenin lideri olduğunu vurgulayan Arıkan, yaşanan soykırımın son bulması için daha etkin tavır sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Kongrede, mevcut il başkanı Selim Işık, güven tazeledi.

(AA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat
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