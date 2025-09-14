HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı restorasyonla tarihi İzmit Saat Kulesi’nde yıllardır duran zaman yeniden akacak. Kentin asırlık simgesinde yürütülen kapsamlı çalışmaların önemli parçası olarak, uzun süredir çalışmayan saatin mekanizması onarılarak yeniden çalışır hale getirilecek.

Saat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecek

Kentin kültürel mirasını koruyarak geleceğe aktarma amacıyla başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Restorasyon kapsamında, kulenin yıpranan dış cephe sıvaları aslına uygun olarak yenileniyor ve cephe kaplamaları restore ediliyor. Ayrıca yapının kurşun çatısı ve pencereleri de orijinaline sadık kalınarak değiştirilecek.
Çalışmalar sadece yapının dışıyla sınırlı kalmayacak, uzun süredir çalışmayan saat mekanizması da onarılarak yeniden işler hale getirilecek.
Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına 1902’de inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan İzmit Saat Kulesi’nin, restorasyon tamamlandığında tarihi kimliğini koruyarak kentin turizmine katkı sunmaya devam etmesi hedefleniyor.

Saat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecek 1

Saat Kulesi’nde duran zaman yeniden işleyecek 2
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...
Darende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyorDarende’nin meşhur bal kabağı üreticinin yüzünü güldürüyor

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.