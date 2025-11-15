HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı

Tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenerek hayatını kaybeden iki çocuklu Böcek ailesi Türkiye'nin gündeminde. Başlarına gelenleri anlattıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Çiğdem Böcek ile yoğun bakımda tedavisi süren Servet Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı. Baba Böcek'in "Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik" sözleri kahretti.

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı
Hazar Gönüllü

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin yaşadıkları hüzne boğdu. Önce ailenin yediği lokum, kumpir, tantuni, kokoreç gibi yiyecekler tartışma konusu olurken şimdiyse gözler ailenin kaldığı otele ve ilaçlamaya çevrildi.

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı 1

BABA BÖCEK SAAT SAAT ANLATTI

Ailenin başına gelenler merak konusu olurken polise entübe edilmeden önce verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı:

"11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı 2

"MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı 3

"MİDE BULANTISI VE KUSMA SABAHA KADAR DURMADI"

Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik.

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı 4

"ÇOCUKLAR HAREKETSİZ YATIYORDU"

Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük."

Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı 5

İFADENİN ARDINDAN FENALAŞTI

Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.

ANNE: "KIZIM HAREKETSİZ YATINCA 112’Yİ ARADIM"

Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.

"HEPİMİZ MİDYE YEDİK"

Anne Çiğdem Böcek, “Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.

"BEN TAVUK YEDİM, EŞİM VE KIZIM SUCUK EKMEK YEDİ"

Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken bu kez onlar zehirlendi Herkes midyeden, tantuniden şüphelenirken bu kez onlar zehirlendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldiMersin'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Kağıthane'de hafif ticari araç alev alev yandı Kağıthane'de hafif ticari araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.