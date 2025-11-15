Saat saat anlatıp satıcıyı tarif bile ettiler! Böcek ailesine ne oldu? Anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin yaşadıkları hüzne boğdu. Önce ailenin yediği lokum, kumpir, tantuni, kokoreç gibi yiyecekler tartışma konusu olurken şimdiyse gözler ailenin kaldığı otele ve ilaçlamaya çevrildi.

BABA BÖCEK SAAT SAAT ANLATTI

Ailenin başına gelenler merak konusu olurken polise entübe edilmeden önce verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; entübe edilmeden önce polis ekiplerine konuşan baba Servet Böcek, yaşananları saat saat şöyle anlattı:

"11 Kasım'da, saat: 12.00’de otelimizden çıktık, gezmek için Ortaköy’e gittik. Caminin yanında 40–45 yaşlarında, esmer, sakallı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık ve orada yedik.

"MİDYEDEN SONRA YEMEK YEDİK"

Kumpircilerin olduğu cadde üzerinde adını hatırlamadığım bir restoranda, kokoreç ve çorba yedim. Eşim ve çocuklarım da farklı yemekler aldı. Taksiyle otele yakın bir yerde indik. Bir marketten su, bir dükkândan lokum aldık. Saat 18.45’te odaya girdik.

"MİDE BULANTISI VE KUSMA SABAHA KADAR DURMADI"

Çocukların mide bulantısı ve kusma şikâyeti başladı. Sabaha kadar durmadı. 12 Kasım sabahı Bezmialem Hastanesi’ne gittik. Bana ve eşime serum taktılar, ilaç verip taburcu ettiler. Çocuklar için Çapa’ya yönlendirdiler. Orada da ilaç verilip taburcu edildik.

"ÇOCUKLAR HAREKETSİZ YATIYORDU"

Otele döndükten sonra gece, çocukların durumu kötüleşti. Eşim çocukları hareketsiz yattığını görünce 112’yi arayarak yardım istedik. Hastaneye götürüldük."

İFADENİN ARDINDAN FENALAŞTI

Bu ifadeleri sözlü olarak polise anlatan baba Servet Böcek bir süre sonra fenalaşarak entübe edildi.

ANNE: "KIZIM HAREKETSİZ YATINCA 112’Yİ ARADIM"

Yaşanan gıda zehirlenmesi faciasında hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek, Taksim İlkyardım Hastanesi’nde entübe edilmeden hemen önce polise başına gelenleri detaylı şekilde anlattı.

"HEPİMİZ MİDYE YEDİK"

Anne Çiğdem Böcek, “Ortaköy Camii’nin yanında 55–60 yaşlarında, orta boylu, kır saçlı, zayıf yapılı bir seyyar satıcıdan midye aldık. Hepimiz yedik. Kumpircilerin olduğu caddeye yürüdük. Etrafı yeşil yapraklı, ahşap oturaklı, önünde fotoğraf çekilme yeri olan bir işletmeye girdik.

"BEN TAVUK YEDİM, EŞİM VE KIZIM SUCUK EKMEK YEDİ"

Ben tavuk tantuni, eşim ve oğlum kokoreç, kızım ise sucuk ekmek yedi. Akşam saatlerinde kızım Masal’ı hareketsiz buldum. Hemen 112’yi aradım. Olaydan kısa süre sonra ben de fenalaştım" dedi.