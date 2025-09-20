HABER

Saatlerce sürdü: Tam 112 kilometre! Sakarya'dan havalandı Eskişehir'e indi...

21 yaşındaki paraşüt sporcusu Nuri Gül, Sakarya'dan havalandı ve 112 kilometre boyunca paraşütle seyahat ederek Eskişehir'e indi. Yaşadığı macera dolu süreci kayıt altına alan genç sporcu, Sakarya'dan bugüne kadar yapılan en uzun mesafe uçuşa imza attı. İşte o anlar!

Sakarya'da yaşayan paraşüt sporcusu Nuri Gül, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirdi. 15 Haziran 2025 tarihinde paraşütü ile Sakarya'dan havalanan genç sporcu, Türk Hava Kurumu'nun eğitim merkezi bulunan Eskişehir İnönü'ye iniş yaptı. Gökyüzünde yaklaşık 112 kilometre yol kat eden Gül, hayalini kurduğu heyecan dolu yolculuğunu da kaydetti. "Bu uçuş, Sakarya'dan bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun mesafe uçuşu oldu" diyen Gül, tarihi denemenin ayrıntılarını anlattı.

112 KİLOMETRE UÇARAK İL DEĞİŞTİRDİ

Uçuşunun ardından yaşadığı heyecanı dile getiren Nuri Gül, "Son beş yıldır yamaç paraşütüyle uçuyorum. Son üç yıldır da hem yarışıyorum aynı zamanda da milli sporcuyum. 15 Haziran 2025 tarihinde Sakarya'dan kalkıp, Eskişehir İnönü'ye kadar 112 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdim. Bu uçuşlara, mesafe uçuşları diyoruz ve bu uçuşlarda herhangi bir motor gücümüz yok. Termik dediğimiz hava akımları sayesinde yerde ısınan hava yükseliyor ve biz de o havayla beraber yükselip süzüle süzüle 100 ila 300 kilometre arasında uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz. Türkiye rekoru bu noktada 376 kilometre olması lazım. Bizim için Sakarya'da yaptığım bu uçuşun önemi şu; daha önce Sakarya'da böyle bir uçuş yapılmamıştı, ilk defa bu kadar güneye kadar gidildi. Benim de 2-3 yıldır planladığım bir konuydu aslında. Doğru meteorolojik şartlar altında doğru havada, doğru planlamayla çok güzel bir uçuş oldu. Planladığım hayali gerçekleştirmek aynı zamanda çok keyifliydi. Ve sportif anlamda da böyle bir şeyin Sakarya'da yapılabileceğini göstermiş olmak da aynı zamanda çok keyifliydi" diye konuştu.

NEFES KESEN MANZARALARLA BİRLİKTE UÇTU

Uçuş sırasında karşılaştığı eşsiz manzaraları da anlatan Gül, "Genellikle mesafe uçuşlarını karasal iklimlerde yapıyoruz. Yani sarı coğrafyalarda uçuyoruz. İç Anadolu Bölgesi'nde sarı topraklarda kurak coğrafyalarda uçuyoruz. Sakarya'da bu işi yapmanın en keyifli yanı ise kesinlikle manzara. 700 metreye tırmandıktan sonra Sapanca Gölü tamamıyla ayaklarınızın altında kalıyor ve inanılmaz bir manzarası oluyor. O gün ben bin 600 metreye kadar tırmanmıştım bulut tabanına kadar ve bulutun altından süzülüşe geçtim. Sapanca'yı geçerken inanılmaz heyecanlanmıştım ve çok hoşuma gitmişti manzara. Aynı şekilde Geyve Boğazı'nı geçerken de çok heyecanlıydı, çünkü rüzgar daha hızlı oluyor ve biraz daha türbülansa oluyor. O bölgeyi geçerken çok düşündüm ve çok odaklanmıştım. Oraya atladıktan sonra genel manzara da çok güzeldi. Yani çok güzel görüntüler eşliğinde uçuş gerçekleştirdi. Günün sonunda İnönü'ye varabildiğim için de çok mutluydum. Uzun zamandır hayalim kurduğum bir şey. İnönü'nde Türk Hava Kurumu'nun eğitim merkezine iniş yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

