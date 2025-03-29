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Saatte ortalama 1700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı

kadir.gunduz kadir.gunduz
29.03.2025 15:10
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Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Antalya ve Fethiye gibi tatil bölgelerinin geçiş güzergahında bulunan Burdur'da trafik yoğunluğu arttı. Saatte ortalama bin 700 aracın geçtiği kentte, güvenlik güçleri bayram süresince denetimlerini sıklaştırdı. Polis Kışla Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, durdurulan araç sürücülerini trafik tedbirlerine uymaları noktasında uyararak bayramlarını kutlarken çocuklara ise hediye dağıttı.

Saatte ortalama 1700 aracın geçtiği Burdur'da bayram denetimleri sıklaştırıldı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri Burdur Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikte daha sonra Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi.

Ülke genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmeye başladı. Yollarda oluşabilecek olumsuzluklara ve kazalara karşı da Polis ve Jandarma ekiplerinin de denetimleri çoğaldı. Tatil bölgeleri geçiş güzergahında bulunan Burdur'da da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Saatte ortalama bin 700 aracın geçtiği Burdur'da ekipler gece gündüz trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Vali Baydar Bilgihan İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile birlikte Kışla Polis Uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerine katıldı. Burada durdurulan araç sürücülerini trafik tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Vali Baydar Bilgihan, sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutlarken çocuklara hediye dağıttı.

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan vatandaşların bayramını kutladığı konuşmasında; "Bayram demek kavuşmak, demek yolculuk demek. Dolayısıyla gurbet, hasretlik çekenlerin birbirine kavuşma anıdır aynı zamanda bayramlar. Dolayısıyla bu güzel günlerde de öncesinde bizi bir telaş kaplar. Toplum olarak da birbirimize kavuşmanın heyecanını yaşarken biraz ayağımız gaza gidebilir. Diyoruz ki hayatımız kıymetli bütün vatandaşlarımızın, herkesin hayatı çok kıymetli. Dolayısıyla bir yolculuk hikâyesi içerisinde sonlandırılmamalı. Trafik kazalarının da bu anlamda arttığı dönemleri yaşıyoruz malumunuz. 2024 yılında ilimizdeki özellikle Kurban ve Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarında 2 vatandaşımızı kaybettik ve 201 vatandaşımız da yaralandı. Dolayısıyla bu anlamda bu tedbirleri bakanlığımızın öncülüğünde bayram öncesinde başlatmış olduk. Geçtiğimiz hafta itibariyle tedbirlerimizi aldık. Sahada ilimiz içerisinde güvenlik, asayiş hizmetlerimizde de tedbirleri almış olduk. İlimiz genelinde emniyet, jandarma birimlerimizden asayiş ve trafik hizmetleri açısından 4 bin 879 personelimiz görevlendirildi. Öncelikli olarak yolcuların kendi güvenliğini sağlamaları noktasında ve trafik güvenliğini aksatmamaları, riske etmemeleri noktasında duyarlı olmalarını bekliyoruz. Yapılan çalışmalar da bize şunu gösteriyor tespitlerimiz ki ölümlü trafik kazalarında özellikle aşırı hız bunun dışında şerit değiştirme, şerit ihlali işte geçiş üstünlüğü gibi ya da bu tarzdaki hatalı sollamalar mutlak surette yol güvenliğini tehlike altına aldığı gibi, can güvenliğini de riske etmekte. O yüzden lütfen bu kurallarımıza uyalım. "Yolun sonu bayram olsun." diyoruz hep birlikte. Bütün güvenlik güçlerimizle bütün kolluk birimlerimizle bu mesajı vermek istiyoruz. Yine bu vesileyle bütün İslam aleminin ülkemizin ve ilimizin, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum, bayramın huzur, esenlik ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

(İHA)

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Burdur
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