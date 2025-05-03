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Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında tansiyon yükseldi, stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"

CHP'li vekilleri taşıyan otobüs şoförünün, polisin dur ihtarına uymayıp aracı sürmeye devam etmesiyle ilgili görüntülerin tartışıldığı canlı yayında ortalık bir anda gerildi. Ekol TV'deki yayında gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında tansiyon yükseldi. Şaban Sevinç'in "Benim üzerimden şov yapma" sözleri sonrası sinirlenen Özışık "Bir daha çıkmam seninle. Bir daha bu hareketleri yapma. Terbiyesizlik yapıyorsun" yanıtını verdi.

Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında tansiyon yükseldi, stüdyoda sinirler gerildi: "Terbiyesizlik yapıyorsun"
Devrim Karadağ

CHP'li vekilleri taşıyan otobüs şoförünün, polisin dur ihtarına uymayıp aracı sürmeye devam etmesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu anlara ait görüntüler, Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın sunumuyla ekranlara gelen Tartışma Zemini programında masaya yatırıldı.

Görüntülerin tartışıldığı canlı yayında gazeteciler Hadi Özışık ve Şaban Sevinç arasında hararetli bir tartışmaya yaşanırken stüdyoda sinirler bir hayli gerildi.

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Özışık ve Sevinç arasındaki diyalog şu şekilde:

Hadi Özışık: Her zamanki Şaban değil bugün. Bak Şaban bugün bu görüntüden dolayı savunacak bir şey bulamadığı için renkten renge giriyor. Ve sonra da şu hareket. Sonra da şöyle. Allah aşkına arkadaşlar. hayır şu anda giriyorsun bak. Benim tanıdığım Şaban Sevinç bu değil. Hayır. Ya çık de ki. Çık de ki lanet olsun bu polisin üzerine nasıl yürürsün?

Şaban Sevinç: Ya niye öyle diyeyim kardeşim? Senin gibi mi konuşmam gerekiyor?

"İNSAN GİBİ KONUŞ"

Hadi Özışık: İnsan gibi konuş. İnsan. Sen insan gibi. Az daha eziliyordun bak.

Şaban Sevinç: Kendine gel. Saçmalama ya. İnsan gibi. Ya saçmalama git şovunu kendi kendine yap ya. Allah Allah. Saçmalıyorsun ha diyorsun.

Hadi Özışık: Bak insan dediğim şey sen zaten insansın da. Öyle de demeyelim. Sen zaten insansın. Öyle demeyelim. İnsan gibi dedin bak.

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Şaban Sevinç: Ya kardeşim benim üzerimden şov yapma bir.

"TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN"

Hadi Özışık: Şaban, bak bir daha bu hareketleri yaparsan sen ne program yapma. Bir daha çıkmam seninle. Bir daha bu hareketleri yapma. Terbiyesizlik yapıyorsun.

Şaban Sevinç: Sen terbiyesizlik yapıyorsun. Niye benim üzerimden şov yapıyorsun? Yok yüzü kızardı. Yok savunacağı bir şey yok. Ne diyeceğimi sana mı soracağım?

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Hadi Özışık: Hak ediyorsun Şaban. Hak ediyorsun. Ne yapıyorum? Hak ediyorsun bağırmaya. Ama Külhan Beylik yapma. Masalara şunları atma. Bilmem ne yapma. Senin üzerinden şov yapmıyorum. Buna ihtiyacım yok. Senin üzerinden CHP'nin tamamı şov yapıyor.

Şaban Sevinç: Git tek kişilik şov yap.

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Anahtar Kelimeler:
CHP tartışma Şaban Sevinç gazeteci
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