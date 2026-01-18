HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele! Pistler açık tutuluyor

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş kapasitesi yüzde 15 oranında azaltıldı. Karla mücadele ekipleri, pist ve apronları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele! Pistler açık tutuluyor

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ’tan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kar ve buzla mücadele çalışmalarının 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele! Pistler açık tutuluyor 1
Açıklamada, havalimanındaki 2 pist, 8 apron, 56 taksiyolu ile araç servis yolları ve park alanlarını kapsayan yaklaşık 3 milyon metrekarelik kaplamalı alanda uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla HEAŞ’a bağlı 72 özel donanımlı araç ve 125 kişilik uzman ekibin görev yaptığı ifade edildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele! Pistler açık tutuluyor 2
Öte yandan AJet ve Pegasus Havayolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak bazı seferlerini iptal etti. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...
Trump ile NATO Genel Sekreteri arasında 'Grönland' görüşmesiTrump ile NATO Genel Sekreteri arasında 'Grönland' görüşmesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sabiha gokcen havalimani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.