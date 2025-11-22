HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi

Tas kafa saç tıraşlarıyla dikkat çeken yeni nesil çeteler Türkiye için yeni tehlike oluşturuyor. Emniyet'in önüne geçmek için üzerinde titizlikle çalıştığı yeni mafya yapılanmalarında çocuk üyeler, silah, lüks hayat ve kaba güç videolarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Çeteler, “Riski düşük, getirisi yüksek eleman” gördükleri 18 yaş altı gençleri internetten devşirirken; son olarak hazırlanan iddianamede fenomen Murat Övüç'ün isminin de yer aldığı görüldü.

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: 'Tas kafa' çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi
Devrim Karadağ

Yeni nesil çeteler Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada fenomen gibi takılan yeni nesil mafya liderleri; sosyal medyadan lüks hayat, güç ve para paylaşımları yaparak gençleri kendi ağına çekiyor.

YOKSUL AİLELERİN ÇOCUKLARI HEDEF

Özellikle yoksul ailelerin çocukları, kolay yoldan zengin olmak için bu sahte dünyaya aldanarak şebekelerin kucağına düşüyor.

18 YAŞ ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR

Çeteler de cezai yaptırımları daha düşük olması sebebiyle 15-18 yaş arasındakileri tercih ediyor ve onları ‘riski az, getirisi yüksek’ eleman olarak görüyor. ‘En hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen’ kitle diye tanımlandırılan bu yaş grubu, motosikletle uyuşturucu kuryeliği, gözcülük, dükkân ve adam kurşunlama gibi görevlerde kullanılıyor.

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: Tas kafa çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi 1

SOSYAL MEDYADAN ULAŞIYORLAR

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; bu çocuklara genellikle TikTok, Instagram ve Telegram üzerinden ulaşılıyor. En büyük örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde İstanbul’da çökertilen ‘Taşlar’ suç örgütü...

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLIYORLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 111 sayfalık iddianamede, çetenin başka suç örgütleriyle girdiği çatışmaları adeta bir gösteri gibi canlı olarak yayınladığı bilgisi yer aldı.

DALTONLAR'A TEHDİT

Taşlar’ın elebaşının, Daltonlar suç örgütünün lideri Can Dalton'a TikTok aracılığıyla tehdit mesajları yolladığı belirtildi.

MURAT ÖVÜÇ DE İDDİANAMEDE

İddianamede mağdur sıfatıyla ismi geçen fenomen Murat Övüç, örgüt mensuplarının kendisini öldürmek istediğini, iş yerlerinin yağmalandığını aktardı.

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: Tas kafa çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi 2

11 ÜLKEDE ŞOV YAPTILAR

Bunların yanı sıra çete liderinin doğum günü, Türkiye, Rusya ve Afganistan dahil 11 ülkede uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılarak kutlandı, bu anlara ait videolar paylaşıldı.

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: Tas kafa çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi 3

İNTERNETTEN TETİKÇİ PAZARLIĞI

Casperlar çetesinin de internetten tetikçi pazarlığı yaptığı görüldü.

Ankara’da kız kardeşini korumak için girdiği kavgada öldürülen Hakan Çakır’ın faillerinin cezaevinden “Belki kral olamadık ama kralını da tanımadık” yazılı paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri' Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

SAÇ MODELLERİ ELE VERİYOR

Çeteler tas kafa tıraşı, keskin sakal modelleri ve markalı spor giyimleriyle de kendilerine bir imaj çiziyor.

Çete liderinin bu saç modelini kullandığı biliniyor.

Saç modelleri ele veriyor! Yeni tehlike: Tas kafa çeteler... Murat Övüç de dosyaya girdi 4

EL SALVADOR'DA YASAKLANDI

Türkiye’de bu konu uzun zamandır tartışılırken Orta Amerika ülkesi El Salvador, ağustos ayında tas kafa saç tıraşını yasakladı. El Salvador’da bu model, ‘gangster kültürü’ ile ilişkilendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altay bebeğin ölümüyle ilgili yeni rapor: Fosfin gazı zehirledi!Altay bebeğin ölümüyle ilgili yeni rapor: Fosfin gazı zehirledi!
50 bin mahkuma af mı geliyor? İki suç kapsam dışında kalacak50 bin mahkuma af mı geliyor? İki suç kapsam dışında kalacak

Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç mafya çete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Kuralar çekilir çekilmez açıkladı! Yapay zekadan Türkiye tahmini

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

Hafta sonu ŞOK'a Xiaomi hava temizleyici modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.