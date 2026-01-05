HABER

Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Son dönemin en ilginç ürünlerinden biri tam olarak bunu yapmanızı istiyor

İlk versiyonu geçtiğimiz yıl CES 2025'te tanıtılan dünyanın ilk akıllı saç kesme makinesi son dönemin en ilginç ürünlerinden biri olmaya aday. Makine, içindeki yapay zeka rehberi ve sensörler sayesinde yanlış kesim yapmanızı engelliyor.

Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Son dönemin en ilginç ürünlerinden biri tam olarak bunu yapmanızı istiyor
Enes Çırtlık

Son dönemde yapay zeka odaklı birçok ürün ortaya çıktı ancak son zamanların en dikkat çekici ürünlerinden biri de dünyanın ilk akıllı saç kesme makinesi olarak lanse edilen akıllı saç kesme makinesi olmuş durumda.

Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Son dönemin en ilginç ürünlerinden biri tam olarak bunu yapmanızı istiyor 1

YAPAY ZEKA SAÇ KESME REHBERİ VAR

Aslında ilk versiyonu geçtiğimiz yıl CES 2025'te tanıtılan Glyde akıllı saç kesme makinesi, yapay zeka destekli saç kesme rehberi ve otomatik geçişli kesim özelliğine sahip. Böylece kullanıcılar kendi berberi olabiliyor. Bunun için ise kullanıcıların kesim bandı olan bir yüz bandını takması gerekiyor. Kesim adımları ise şöyle sıralanıyor:

  • Kullanıcılar mobil uygulamadan bir saç stili seçiyor.
  • Saçın kesilmesinin tam olarak nereden başlayacağını belirlemek için kesim bandını takıyor.
  • Cihaz açılıyor ve yukarı doğru kesim yapmaya başlanıyor.

Kullanıcı, makineyi hareket ettirdikçe, dahili sensörler hareketi ve açıyı takip ederek, geçişin pürüzsüz ve tutarlı kalması için bıçağı otomatik olarak kaydırıyor. Çok hızlı hareket edildiğinde bıçak geri çekiliyor, yanlış açıyla tutulduğunda daha az kesiyor. Kesim bandı ise başlangıç noktasını kilitliyor ve geçişin tam olarak nereden başlaması gerektiğini gösteriyor.

Saçınızı yapay zekaya emanet eder miydiniz? Son dönemin en ilginç ürünlerinden biri tam olarak bunu yapmanızı istiyor 2

Saç kesme makinesinin mobil uygulaması, farklı kafa yapıları ve saç tipleri üzerinde test edilmiş popüler kesimlerden oluşan bir kütüphane bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre; yakında kullanıcıların oluşturduğu stillere göz atmak ve kendi şablonlarını paylaşmak da mümkün hale gelecek.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka tıraş makinesi
