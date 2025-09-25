Sadece Türkiye'de de değil! Çocuğunu dans ettiren babadan sonra TikTok'un kapatılması gündemde: "Rezalete dur deme vakti"

Hatay’da 16 yaşındaki kızını canlı yayında dans ettirerek para kazanan baba Tiktok uygulamasını bir kez daha tartışmaya açtı. TikTok'tan uygunsuz içerik paylaşanlara yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi.

"TIKTOK REZALETİNE DUR DEME VAKTİ GELDİ"

Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyesi olan avukat Halil Öztürk, Hatay’da yaşanan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın müdahale ettiği olayın ardından açıklama yaparak "Artık TikTok rezaletine dur deme vakti geldi, hatta geçiyor…. Bu hadiseler vahim bir boyut aldı, toplumsal çöküş yaşanıyor" dedi.

Öztürk, aileyi toplumun temel taşı olarak gördüklerini belirterek, Aile Yılı’nda bu konulara daha da hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya çağında çocukların istismara ve kötü alışkanlıklara karşı korunması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, özellikle TikTok’ta yer alan uygunsuz içeriklerin aile yapısını tehdit ettiğini ifade etti.

"ADETA BİR ÇUKUR HALİNİ ALDI"

"Çocuklarımızı istismar ettirmeyiz" diyen Öztürk, çocukların içerik üretiminde kullanılmasını doğrudan istismar olarak nitelendirdi. TikTok’ta ahlaka aykırı içerikler ve sapkın yayınların giderek arttığını belirten Öztürk, "Yatak odasından canlı yayın açanlar, çeşitli teşhirler yapan hesaplar, hediye adı altında istismar örnekleri ortada. TikTok adeta bir çukur halini almıştır" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDERSE KAPATILMALI"

Öztürk, yaklaşık bir yıl önce TikTok ile ilgili verdikleri kanun teklifinin bir an önce gündeme alınması gerektiğini hatırlatarak, "Uygunsuz içerikleri filtrelemeyen bu platforma önce erişim engeli, devam etmesi halinde de kapatma cezası uygulanmalıdır. Çocuklarla ilgili içerik üretenler de hiçbir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmalıdır" dedi.

16 YAŞINDAKİ KIZINI DANS ETTİREN BABA İNFİAL YARATMIŞTI

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan ve Tiktok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.'ye ait görüntüler kısa süre yayılarak tepki toplamıştı. Görüntülerde çocuğun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görülüyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına almış, Ö.Ç. ise tutuklanmıştı.

KANADA: TİKTOK ÜLKEDEKİ ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN HASSAS VERİLERİNİ TOPLADI

Öte yandan Kanada hükümeti, ABD'de bir süredir veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'a yönelik soruşturmasının raporunu yayımladı.

Raporda, TikTok'un, kullanıcıya özel içerikleri ve reklamları belirlemek amacıyla kişisel verileri toplama ve kullanma biçimlerinin Kanada'nın gizlilik yasalarına uygunluğunun incelendiği belirtildi.

Reşit olmayan yüz binlerce Kanada vatandaşının, bu sosyal medya platformunu kullandığı kaydedilen raporda, birçok eyaletin 13 yaşın altındakiler için belirlediği erişim yasağının uygulanması için TikTok'un yeterli önlemleri almadığı ifade edildi.

Raporda, "TikTok'un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda şirket, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas olduğu değerlendirilenler de dahil kişisel verilerini toplamıştır." ifadesi kullanıldı.

Tiktok'un topladığı veriler arasında yüz ve ses gibi biyometrik bilgilerin de bulunduğu açıklanan raporda, her yıl yaklaşık 500 bin reşit olmayan kullanıcının platformdan engellendiği ancak yaş tespit mekanizmasındaki yetersizlikler nedeniyle muhtemelen çok fazla çocuğun fark edilmediği vurgulandı.

