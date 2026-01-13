HABER

Safranbolu’da kar yağışı tarihi konakları yeniden beyaza bürüdü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi konakları beyaza bürüdü.

Safranbolu’da kar yağışı tarihi konakları yeniden beyaza bürüdü

Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu’da kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bağlar bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.
Yıl boyunca yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Safranbolu’da, kar yağışı tarihi dokuya ayrı bir güzellik kattı. Osmanlı mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan tarihi konaklar, beyaz örtüyle bütünleşerek seyirlik manzaralar sundu.
Kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

Safranbolu’da kar yağışı tarihi konakları yeniden beyaza bürüdü 1

Safranbolu’da kar yağışı tarihi konakları yeniden beyaza bürüdü 2

Safranbolu'da kar yağışı tarihi konakları yeniden beyaza bürüdü 3

