Sağanak sonrası kavurucu sıcaklar kapıda! Uzman isim gün verdi: Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi görecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimlerinde 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara'nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORHAN ŞEN'DEN YAZ MESAJI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da ayın 20'sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz'de olacak, diğer bölgelerde yok" şeklinde konuştu.

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ BİTİYOR

CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, "Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz, gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın, ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAMBADAN SONRA SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLIYOR"

Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneydoğu'da 35 dereceleri geçecek sıcaklıklar. İstanbul'da ayın 20'sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz'de olacak, diğer bölgelerde yok. Ondan sonraki günlerde Türkiye'de pek yağış kalmıyor, çarşambadan sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor. İzmir, 32-33 dereceyi görecek. Adana, 40 dereceyi bulacak. Ankara, 30 dereceye yaklaşacak. Osmaniye ve Hatay da 40 dereceyi geçecek."