Sağanak yağış Çeşme’de sele neden oldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çeşme’de deniz seviyesinin yükselmesi ve tahliye hatlarının tıkanması nedeniyle ilçe merkezinde su baskınları yaşandı.

Devrim Karadağ

Şiddetli yağışın etkili olduğu Çeşme’de deniz seviyesinin yükselmesi ve tahliye hatlarının tıkanması nedeniyle ilçe merkezinde su baskınları yaşandı. İlçede hayat olumsuz etkilendi.
İzmir’in Çeşme ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağış, sabah saatlerinde şiddetini artırarak ilçe merkezinde su baskınlarına yol açtı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 09.30 itibarıyla paylaşılan bilgilere göre, lodosun da etkisiyle deniz seviyesinin anlık yükselmesi sonucu kıyı bandında ve yağmur suyu tahliye sistemlerinde tıkanmalar ile geri basmalar meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle Musalla Deresi ile marinaya açılan dere kesiminde su seviyesinin kritik düzeye ulaştığı belirtildi. Meteorolojik verilere göre saat 09.00 itibarıyla Karaburun-Çeşme hattında 124 mm yağış kaydedilirken, Dikili’de 46 mm, Karaburun’da 44 mm, Foça’da 40 mm ve Bergama’da 35 mm yağış ölçüldü.

Esnaftan altyapı isyanı
Çeşme genelinde altyapı sıkıntısı nedeniyle her yıl su baskınları yaşadıklarını söyleyen esnaf ise Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye tepki gösterdi. Ilıca’da dönercilik yapan esnaf Yaşar Yılmaz, "Bu her yıl böyle oluyor. Ama dünkü yağmur daha fazlaydı. Ama bu Çeşme’nin alt yapı sorunu var. Belediye Başkanımızdan bu altyapı sorununa destek vermesini istiyoruz. Dükkanımdaki bütün etler elektrikler gittiği için bozuldu. İş yerimde 300 bin lira zararım var. Esnaf zaten perişan oldu. Şu altyapı sıkıntısını çözsünler, artık yeter" dedi.

Sağanak İzmir merkezde de etkili oldu
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü ile AFAD’ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İl genelinde toplam 167 ihbar alındı. İtfaiye ekiplerinin 112 hattı üzerinden aldığı 61 ihbarın; 44’ü ev su baskını, 11’i iş yeri baskını, 3’ü hasar tespiti ve 2’si araç su baskını olarak kayda geçti. İZSU’nun 185 Çağrı Merkezi’ne ulaşan toplam 106 ihbarın 18’i Çeşme’den geldi. Bu ihbarların 14’ü ev su baskını, 4’ü yol su baskını olarak rapor edildi.

