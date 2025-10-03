HABER

Sağanak yağış Muğla'yı esir aldı! Yollar, evler ve mezarlıklar sular altında kaldı; tekne battı

Muğla'da sağanak yağış hayatı felç etti, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Birçok ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda, evlerde, mezarlıklarda su baskınları yaşanırken; limanda bağlı bir tekne battı.

Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış ve fırtına Muğa'da etkili oldu. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağıi nedeniyle su baskınları yaşandı. Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

MİLAS'TA BİR TEKNE BATTI

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

FETHİYE'DE GÖKKUŞAĞI

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

(AA)

