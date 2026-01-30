HABER

Sağanak yağmura servis aracında yakalananlar merdivenle kurtarıldı

Adana'da sağanak yağışta mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri koştu. Sarıçam ilçesinde suya gömülen servis aracındaki vatandaşlar, ekipler tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.

Mustafa Fidan

Kentte etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde birçok evi su bastı. Su baskını oluşan yerlerde itfaiye ekipleri suları tahliye etti.

SERVİS ARACI SUYA GÖMÜLDÜ

İlçeye bağlı bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sarıçam ilçesinde sağanak yağışla birlikte bir servis aracı suya gömüldü. Servis aracında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Öte yandan Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, şiddetli sağanak yağışa rağmen vatandaşların oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

30 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

