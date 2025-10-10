Sağlık Bakanı açıkladı: “25 milyon MR 30 milyon tomografi çekilmiş, randevular 4-5 günü geçmiyor" Organ bağışında dijital dönem başladı mı? 2025’te personel alımı olacak mı?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında soruları yanıtladı. 2025’te yeni sözleşmeli personel alımı olmayacağını belirten Memişoğlu, 2026 yılında yeni alımlar yapılacağını duyurdu.

E-DEVLET VE E-NABIZ ÜZERİNDEN ORGAN BAĞIŞI BAŞLADI

Memişoğlu, organ bağışı uygulamasının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden başladığını müjdeledi. Türkiye’de 32 bin 500’den fazla kişinin organ beklediğini vurguladı. Vatandaşlara organ bağışı yapmaları çağrısında bulundu. Bakan, “Türkiye'de organ bekleyen 32 bin 500 kişi var. Şu anda e-Nabız'dan toplumu organını bağışlayabilir hale getirdik. Bir kağıda, şahide ihtiyaç olamadan, e-Devlet'ten organlarınızı bağışlayabiliyorsunuz. Uygulama yeni başlıyor. Buradan çağrı yapacağım; e-Devlet'lerinize girin, sizden sonraki insanlara fayda verin” dedi.

MR VE TOMOGRAFİ RANDEVULARI

Memişoğlu, "MR ve tomografi ile çalışma yapıyoruz. Bu ülkede 25 milyon MR, 30 milyon tomografi çekilmiş. Biz bunlarla ilgili aynı zamanda isteklerin optimizasyonunu da yapmak istiyoruz. Millet tomografiyi, MR'ı çok rahat çekiyor esasında. Randevularda dört-beş günü geçmiyor. Ama bazen kardiyolojik MR'larda veya mamografide randevu sorunları yaşıyoruz. Bunlarla ilgili çalışma yapıp, en kısa sürede çözeceğiz" açıklamasında bulundu.

"RANDEVU BEKLEME ORANLARINI YÜZDE 82 ORANINDA AZALTTIK"

Merkezi hastane randevu sisteminin başarılı olduğunu belirten Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetinin sunulduğu her yerde o sunumun iyi yapılması ve milletimizin memnun olması için uğraşıyoruz. Merkezi hastane randevu sistemimiz çok iyi bir sistem. Son bir senede randevu bekleme oranlarını yüzde 82 oranında azalttık. Bazı branşlarda sıkıntılar var ama bu büyük bir çabadır."

SAĞLIKTA YENİ ATAMA KONUSU

2025 yılında sözleşmeli personel atamaları gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Memişoğlu, bu yıl başka atama olmayacağını, 2026 yılında yeni personel alımı yapacaklarını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, "2025'te toplamda 35 bin kişi atanacak. İlk aşamasını yapmıştık, şimdi de ikinci aşamasını yapacağız. İhtiyaçlarımız neyse ona göre alıyoruz. Fazlasını alıp, çalıştırmadıktan sonra bir anlam ifade etmez. 2026'da yeniden alım yapacağız, 2025'te yeniden alım yok" dedi.

RANDEVU SORUNU VAR MI?

Aile hekimliğinin öncelikli olduğunu belirten Memişoğlu, “Aile hekimliğinde ihtiyacın karşılanması önceliğimiz. Eskiden biz, insanların gelmesini bekliyorduk. Şimdi proaktif anlamda insanların ayağında gitmeye çalışıyoruz. Birkaç branş bazı illerde sorun yaşıyor. Ben topluma şunu söyleyeyim; bizim esasında randevu sorunumuz yok. Siz aile hekimine gittiğiniz zaman, eğer gerçekten ihtiyacınız varsa, aile hekimlerinin kontenjanları hala dolmuş değil. Aile hekimleri sizinle ilgili istediği branşta, istediği hastaneden randevu alabilir halde. Şu anda 75 ilde bütün branşlarda aynı gün randevu veriyoruz. Beş-altı ilimizde birkaç branşla ilgili yeniden personel planlamasını yapacağız. O illerde de aile hekimine gittiğiniz zaman kontenjanlar hala boş” dedi.

"GÖNÜLLÜ OLANLARLA ŞİMDİLİK BAŞLADIK"

Memişoğlu, "Üniversite hastaneleri desteklenmesi gereken hastaneler. Orada bizim sağlıkla ilgili hizmet sunacak öğrencilerimiz var. Atamalarımızda da üniversite hastanelerine de yapıyoruz. Onları daha da iyi imkanlar vereceğiz."

Üniversite hastanelerinin merkezi randevu sistemine entegrasyonuna ilişkin önemli bir adım atıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, “İsteyen üniversitelere merkezi randevu sistemimizi kullanabiliriz dedik. Gönüllü olanlarla şimdilik başladık. Böylece üniversitelerdeki hocalarımızdan da randevu alınabilir hale getirdik. Ama bu randevunun tek bir şartı var; aile hekimlerimiz uygun görürse randevu alınabilecek. Yozgat Bozok ve Denizli Pamukkale üniversitelerinin yanı sıra; Konya Selçuk ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi."

"YAŞLANMA RİSKİ OLAN BİR TOPLUMDAN BAHSEDİYORUZ”

Memişoğlu, Türkiye’de nüfusun yüzde 70’inin kilolu olduğunu, yüzde 26’sının ise obezite sınırında olduğunu belirtti. “Türkiye'nin yüzde 30'u ideal kilosunda. Yüzde 70'e yakın insan kilolu. Yüzde 70'in de yüzde 26'sı çok kilolu ise bu sağlıklı bir toplum demek değildir. Bunun nedenlerini tartışabiliriz ama sağlıklı bir toplum için önce toplumun bilincini artırmamız gerekiyor. Yaşlanma riski olan bir toplumdan bahsediyoruz” diyerek obeziteyle mücadele vurgusu yaptı.

"15 MİLYON İNSANIMIZA 40 MİLYONA YAKIN SMS ATTIK VE TARAMA YAPTIK"

Kanser taramalarına dikkat çeken Bakan, "Kanseri erken fazda yakalarsanız tedavi edilebilir. Kanser, hücrenin anormal büyümesidir. Erken yakaladığınız zaman tedavi edebiliyorsunuz. Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi kanser taraması. 15 milyon insanımıza 40 milyona yakın SMS attık ve tarama yaptık. 16 bin 800 insana erken kanser teşhisi koyduk."

GRİP AŞILARI

Memişoğlu, "Grip aşılarında sıkıntımız yok. 65 yaş üzerindekileri ve 5 yaş altındaki çocukların grip aşılarını ücretsiz yapıyoruz. Kronik hastalığı olanlar, riskli olanlara ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz aşı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.