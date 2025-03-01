HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor! Artık kırmızı olmayacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor! Artık kırmızı olmayacak

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.03.2025 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 112 ambulans hizmetlerinde önemli değişiklikleri duyurdu: “Ambulansların renkleri griye dönecek, böylece acil hastalar ile kronik hasta taşımada fark net olacak. Ayrıca, ambulanslar artık tamamen elektronik sistemlerle yönetilecek ve anlık takip mümkün olacak.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor! Artık kırmızı olmayacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Memişoğlu, ambulanslara yönelik alınan yeni kararları şöyle açıkladı:

"İki şey ifade etmek istiyorum, buna da özellikle vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesinde fayda var. Birincisi gereksiz yere 112'nin aranmasını istemiyoruz. Bu, diğer insanlara haksızlık oluyor. İkincisi de ambulanslarımız için trafikte fermuar yöntemi kullanılarak yollarda geçiş verilmeli.

thumbs_b_c_1e20b84bf117fea045ff16d84bd29984

AMBULANS RENKLERİ GRİYE DÖNECEK

Öte yandan ambulanslarla ilgili yeni bir mevzuat değişikliği de yaptık. 112 ambulansları yani kırmızı ambulanslarla, kronik hastaların nakillerini yapacak ambulanslar artık renk olarak ayırt edilecek şekilde farklılaşacak. Bu yılın sonuna kadar adaptasyon ya da uyum süreci verdik.

Nakil ambulansların renklerini griye döndüreceğiz. Böylece içindeki gerçek acil hastaysa ancak çakarını ya da sirenini çalıştıracak."

thumbs_b_c_26ea1bbfd1567ad867778a2dccadb5f0

112 VE KRONİK HASTA AMBULANSININ RENGİ AYRILACAK

Bakan Memişoğlu konuşmasına "Ayrıca ambulansların kurumsal olmasını sağlıyoruz. Kişisel ambulansların olmasını istemediğimiz için böyle bir mevzuat yaptık. Onu da 2025 sonuna kadar adaptasyon süresi var. 2026'nın başından itibaren artık 112 ambulanslarıyla kronik hastanın naklini yapan ambulansların rengi ayrılacak. Ayrıca bütün ambulansları elektronik sistemlerle donattık ve içi de dahil yönetebilir hale geliyoruz. Bunu zorunlu hale getiriyoruz. Yani ambulansın içinde hangi hasta var, nereye gidiyor, hastanın durumu nasıl, komuta merkezinin bilgilenebileceği şekilde anlık olarak yönetebilir hale gelecek. Ambulansın içindeki hastanın durumu da dahil nereye gideceğini vesaire aynı zamanda emniyetle bağlantılı olarak da takip ettireceğiz." sözleriyle devam etti.

(DHA)

Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!
Trump-Zelenskiy gerginliğine bir yorum da Zaharova'dan: 'Siyasi başarısızlık'Trump-Zelenskiy gerginliğine bir yorum da Zaharova'dan: 'Siyasi başarısızlık'
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

Memişoğlu duyurdu: Ambulanslar değişiyor!

4 yaşındaki Nazlı'dan kahreden haber geldi...

4 yaşındaki Nazlı'dan kahreden haber geldi...

G.Saray'a sezon bitmeden transfer çalımı! Icardi'nin kankası Fener'e geliyor

G.Saray'a sezon bitmeden transfer çalımı! Icardi'nin kankası Fener'e geliyor

Esaretten kurtulduğu gibi ilk yaptığı şey olay oldu!

Esaretten kurtulduğu gibi ilk yaptığı şey olay oldu!

Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Kılıçlı yemin sonrası bir istifa daha! Emekliliğini istedi

Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!

Hatay'da yolcu servisi park halindeki tıra çarptı: 6 ölü, 8 yaralı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.