Sağlık Bakanı Memişoğlu "Hazır mısınız?" paylaşımı yapmıştı! 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Hazır mısınız? Vakit tamam" şeklinde yaptığı paylaşım merak uyandırmıştı. Bakan Memişoğlu'nun paylaşımının sebebi gece saatlerinde belli oldu. Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’na 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, X platformunda yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla gündem oldu. Bakan Memişoğlu, emojili paylaşımında yalnızca “Hazır mısınız? Vakit tamam!” ifadelerine yer verdi. Ancak paylaşımın içeriğine dair herhangi bir ifade yer almadı. Memişoğlu'nun neden böyle bir paylaşım yaptığı ise gece saatlerinde ortaya çıktı.
"18 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK"

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımıyla ilgili bilgileri açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.
