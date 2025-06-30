Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan bazı kanser ilaçlarının ödeme listesine alınmasına ilişkin açıklama

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kanser hastalarına ilişkin önemli bir müjdeyi paylaştığını hatırlattı.

"İMMÜNOTERAPİ İLAÇLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI"

Bakan Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kanser hastalarımız için çok önemli bir müjdeyi paylaştı.

Önemli immünoterapi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme listesine alındı. Bu hayati karar, tedavi süreçleri devam eden hastalarımıza umut olacaktır.

Başta kanser tedavisi gören vatandaşlarımız olmak üzere herkese hayırlı olsun.

Bu süreçteki güçlü işbirlikleri ve hassasiyetleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum.