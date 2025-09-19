HABER

Sağlık Bakanlığı Kemal Memişoğlu duyurdu: İlk yerli SMA ilacı müjdesi!

Sedef Karatay

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tekirdağ’da açılan Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde müjdeli haberi duyurdu: Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı ve etkin maddesi bu merkezde üretilecek. “Sağlıkta tam bağımsızlık, üretmekle mümkündür” diyen Bakan, önemli açıklamalarda bulundu…

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tekirdağ’da açılan Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı ve etkin maddesinin bu merkezde üretileceğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın “koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli” çerçevesinde, birey ve toplum sağlığını merkeze alan yenilikçi bir yaklaşım benimsediğini vurguladı.

“SAĞLIKTA TAM BAĞIMSIZLIK ÜRETMEKLE MÜMKÜN”

Memişoğlu, sağlıkta tam bağımsızlığın yalnızca hizmet sunumuyla değil, aynı zamanda üretim, geliştirme, paylaşım ve ihracatla mümkün olduğunu belirtti. “Biz, sağlık hizmetini hak; tedaviyi sorumluluk, ilaç üretimini egemenlik meselesi olarak görüyoruz” diyen Bakan, yerli üretimle sağlık sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

‘KORUYAN, GELİŞTİREN, ÜRETEN SAĞLIK MODELİ’

Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz ‘koruyan, geliştiren, üreten sağlık modeli’ yer almaktadır. Bu model; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar kadar, yenilikçi üretim altyapılarında bilimsel araştırmayı, Ar-Ge odaklı çözüm geliştirmeyi ve yerli-milli teknolojiyle büyümeyi esas almaktadır. Şuna inanıyoruz: Sağlıkta tam bağımsızlık; sadece hizmet sunmakla değil, üretmekle, geliştirmekle, paylaşmakla ve ihraç etmekle mümkündür.”

“TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ SMA İLACI"

Polifarma Ar-Ge Merkezi’nin açılışı, Türkiye’nin sağlıkta yenilikçi üretim altyapısını güçlendirme vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Bakan Memişoğlu, merkezin yerli SMA ilacı üretiminde öncü olacağını ve bu adımın hem ekonomik hem de insani ve vicdani bir anlam taşıdığını vurguladı. “Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilecek. Bu adım, ‘Üreten Sağlık’ vizyonumuzun ekonomik olduğu kadar insani ve vicdani boyutunu da gösteriyor” dedi.

YERLİ ÜRETİMLE SMA TEDAVİSİNDE YENİ UFUKLAR

Yerli SMA ilacının geliştirilmesi, nadir görülen bu hastalığın tedavisinde Türkiye’yi önemli bir konuma taşıyacak. Polifarma Ar-Ge Merkezi’nde yürütülecek çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge odaklı çözümlerle desteklenerek, yerli ve milli teknolojiyle büyümeyi hedefliyor.

