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Artan şikayetler üzerine harekete geçildi! Sağlık Bakanlığından 81 ile yazı gitti... Hastaneler için 'sahipsiz hayvan' talimatı

07.02.2025 10:41
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Son zamanlarda artan şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü harekete geçti. Buna göre 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen yazıda sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

Artan şikayetler üzerine harekete geçildi! Sağlık Bakanlığından 81 ile yazı gitti... Hastaneler için 'sahipsiz hayvan' talimatı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve gönderildi. Halk sağlığına vurgu yapılan yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

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ARTAN ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yazıda; son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığına dair tespitlerin olduğuna dikkat çekildi. Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi.

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Başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanların yalnızca insanlarda fiziksel yaralanmalara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve hijyen açısından da risk taşıdığı ifade edildi.

Yazıda, sağlık tesisleri ve yerleşkelerinde sahipsiz hayvanların varlığının hem vatandaşların sağlık hizmetine erişimini hem de sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu olumsuz etkileyerek halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

YERLEŞKELERDE SAHİPSİZ HAYVAN KALMAYACAK

Yazıda sorunun önüne geçilebilmesi için alınacak tedbirlere de yer verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinin idari işleyişinden sorumlu yöneticiler tarafından, gerekli fiziki önlemler ivedilikle tamamlanacak. Saha kontrollerinin düzenli olarak yapılacak.

Sağlık kuruluşları ve yerleşkeleri içine giren sahipsiz hayvanların yerleşke dışına çıkarılacak. Tüm bunlar için; sağlık kuruluşları yöneticileri ile yerel yönetimler arasında etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturulacak.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı hastane
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