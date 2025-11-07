HABER

Sağlıksız şartlarda patates dilimleyen işletme mühürlendi

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yurtpınar Mahallesi’nde patates dilimlemesi yapan bir işletmeye denetim gerçekleştirdi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yurtpınar Mahallesi’nde patates dilimlemesi yapan bir işletmeye denetim gerçekleştirdi. Denetimde, uygunsuz ve sağlıksız şartlarda patates dilimlemesi yaptığı tespit edilen işletmeye ait yaklaşık 1 ton civarındaki soyulmuş ve doğranmış patatese el konularak imha edildi. Denetimde, üretimde kullanılan 2 adet endüstriyel patates soyma makinesi ile 1 adet patates dilimleme makinesine de el konularak işletmenin faaliyeti sonlandırıldı. İdari yaptırım cezası uygulanıp mühürlendi.

antalya
