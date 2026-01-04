Futbol takımları sahaya ayırt edici özellikteki formalarıyla çıkmaktadır. Takımlar sezon öncesinde mücadele edecekleri formayı federasyona bildirir. Formaların önceden bildirilmesinde futbolda kıyafet yönetmelikleri yer alır. Futbolcular belirli kıyafet ve ekipman haricinde sahada yer alamaz. Sahada kullanılacak kıyafet ve ekipmanlarda federasyonlarca belirlenen standartlar mevcuttur.

Takımlar sponsor veya üretici firma gibi gereklilikleri standartlara uygun seçmelidir. Provakatif, aşırı ve hedef alıcı dizaynlar kullanılamaz. Takım forma ve ekipmanlar haricindeki aksesuar kullanımı büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Futbolcular sahaya üzerilerinde küpe, yüzük ve kolye benzeri sert cisimlerle çıkılamaz. Medikal amaçlı maske ve gözlükler ise özel bir maddeden üretilmelidir. Bu maddeler sertlik özelliğine sahip olmayan, kırılma ve batma gibi bozulmaya uğramayan cisimler olmalıdır. Futbolcuların temel ekipmanlar haricinde tercihen pazubant kullandıkları görülebilmektedir.

Sahada bazı futbolcular neden pazubant takar?

Futbolcular aksesuar ve ekipman seçiminde sınırlayıcı kurallara uymak zorundadır. Sahada bulundukları süreç içerisinde tespit edilirse hakem tarafından saha dışına gönderilerek üzerilerinden çıkartmaları istenir. Bu süreçte sahaya geri dönemezler. Bu cisimlerin özellikle diğer futbolculara karşı zarar verici olma ihtimali önemlidir. Ayrıca futbolda sponsorluk ve reklam işbirlikleri federasyon onayından geçerek yapılır. Futbolcuların taşıdıkları aksesuarlar ve ekipmanlar reklamcılık faaliyetleri içerebilir. Futbolcuların kullanabileceği tercihen olan ekipmanların başında pazubant gelmektedir.

Burada karıştırılmaması gereken kaptanlık pazubandının zorunlu olmasıdır. Takımın saha içerisindeki hiyerarşik sözcüsü takım kaptanıdır. Kaptanın belirli olması üzerinde "C" yazan bir pazubant ile sağlanır. Diğer oyuncular da pazubandı kulüp içtihatlarına uygun olarak takabilir. Yani kulübün belirlediği marka ve sponsorluklara uygun tasarıma sahip olmalıdır.

Futbolcuların pazubant takmasının sebebi öncelikle terlemedir. Pazubant kolun üst kısmından bileğe dek akan teri durdurabilir. Ter kayganlık sağlar ve rahatsız edici bir özelliğe sahiptir. Özellikle kanat oyuncuları gibi sürekli sprint halinde olan oyuncularda terleme birikimli bir süreçtir. Taç atışı, omuz omuza mücade ve koşu gibi süreçlerde futbolcuyu olumsuz anlamda etkileyebilir.

Ayrıca pazubant etkili bir nörolojik uyarıcı olarak kullanılır. Koşu sırasında kol üzerinde baskı oluşturarak beyne kolun kısımları hakkında sinyal gönderir. Bu sayede futbolcu koşu sırasında kollarını daha aktif ve kontrollü kullanabilir. Pazubant diğer futbolcularla olan fiziksel etkileşim sırasında da etkili olabilmektedir. Futbolda "omuz omuza mücadele" olarak nitelendirilen temaslı bir etkileşim mevcuttur. Kollar açılmadan, formadan çekilmeden ve eller kullanılmadan sadece omuz bölgesiyle yapılan darbeler büyük oranda oyun kuralları içerisindedir.

Pazubandlar omuz müdahaleleri sırasında küçük ama etkili bir darbe emici görevinde olabilmektedir. Pazubandın ter veya darbe emici özellikleri futbolda büyük farkların söz konusu olduğu bir etken değildir. Sınırlı katkı sağlamaktadır. Bu sebeple tüm futbolcular tercih etmez veya adaletsiz bir avantaj oluşturmaz. Bu sebeple kurallar dahilinde kullanımı serbesttir.