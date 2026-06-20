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Sahilde bulunan askeri mühimmat imha edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde sahilde bulunan askeri mühimmat, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde imha edildi.

Sahilde bulunan askeri mühimmat imha edildi

Olay, Bafra ilçesi Fener Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde şüpheli bir cisim fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

SAHİLDE ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU

Ekipler, cismin bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak vatandaşların bölgeye girişini engelledi. Yapılan incelemelerde şüpheli cismin askeri mühimmat olduğu belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, gerekli emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mühimmatı kontrollü olarak patlatarak imha etti.

İMHA EDİLDİ

Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, imha işleminin tamamlanmasının ardından bölge yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun mühimmat
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