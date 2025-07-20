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Sahilde fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahilde baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sahilde fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti!

Güzeloba Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin fenalaştığını fark eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışma yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Yahya Yılmaz (28) olduğu belirlenen genci, Sahil Güvenlik ekibinden teslim alarak hastaneye götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Morgun önüne gelen yakınları, gencin akşam saatlerinde doğum günü kutlaması için evinden ayrıldığını ve dönmediğini ifade etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya sahil
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