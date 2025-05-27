Sahilde işgale müdahale: Masalar kaldırıldı, şerit çekildi

Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler, sahil şeridinde 1,5 ila 4 metre arasında ölçüm yaptı. Yapılan incelemelerin ardından, işletmelerden kıyıya yerleştirdikleri masaları kaldırmaları istendi.

Vatandaşın denize erişimini sağlamak amacıyla, sahil boyunca işletmelerin ön kısımlarına dubalar dikilerek halatlarla şerit çekilmeye başlandı. Ekipler, sahil şeridini işgal eden tüm işletmelere uyarılarda bulunurken, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Öte yandan kimi işletmeciler, yapılan ölçüme itiraz ederek kendilerine bırakılan alanın daraldığını ileri sürdü.

(İHA9Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır