Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 7’si İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 2’si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem plan bütçe komisyonuna hemde Gençlik eğitim ve Spor Komisyonuna havale edilirken, 3 madde ise Teklif Karar olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip komisyonlara havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Aralık ayı 2. oturum toplantısını 04 Aralık 2023 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA

