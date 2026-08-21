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Şahinbey’de hijyen kurallarını hiçe sayan fırına 7 günlük kapatma cezası

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, hijyen kurallarını hiçe sayan bir fırın 7 gün süreyle mühürlendi.

Şahinbey’de hijyen kurallarını hiçe sayan fırına 7 günlük kapatma cezası

Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerde, hijyen kurallarını hiçe sayan bir fırın 7 gün süreyle mühürlendi. Un çuvalları ve hamur yapılan alanlarda hamam böceklerinin cirit attığı tespit edilirken, işletmecinin skandal savunması hem ekipleri hem de vatandaşları şoke etti.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimler kapsamında bir fırında ciddi hijyen ihlalleri tespit etti. Denetimde, unların bulunduğu ve hamurların hazırlandığı alanda hamam böceklerine rastlanırken, iş yeri sahibinin zabıta ekiplerine yönelik tavrı da tepki çekti. Fırın, hijyen kurallarına aykırılıklar nedeniyle 7 gün süreyle kapatıldı.

HAMUR HAZIRLAMA ALANINDA HAMAM BÖCEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin fırında yaptığı denetim sırasında, üretimin gerçekleştirildiği ve unların bulunduğu alanlarda hamam böcekleri tespit edildi. Gıda üretimi yapılan bir işletmede ortaya çıkan görüntüler, hijyen kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"İKİ TANE BÖCEKTEN NE OLACAK SÖZLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ"

Şahinbey’de hijyen kurallarını hiçe sayan fırına 7 günlük kapatma cezası 1

Denetim sırasında fırın işletmecisinin, tespit edilen hamam böcekleri üzerine zabıta ekiplerine, "İki tane böcekten ne olacak" şeklindeki sözleri hayrete düşürdü. Gıda üretimi yapılan bir işletmede hijyen kurallarının büyük önem taşıdığına dikkat çeken ekipler, işletme sahibinin denetim sırasında zabıtanın görevini yapmasını engelleyen tavrı üzerine de işlem gerçekleştirdi.

Şahinbey’de hijyen kurallarını hiçe sayan fırına 7 günlük kapatma cezası 2

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Şahinbey’de hijyen kurallarını hiçe sayan fırına 7 günlük kapatma cezası 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep denetim
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