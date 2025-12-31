HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sahte altın satmaya çalıştı polise yakalandı

Kırşehir’de bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Sahte altın satmaya çalıştı polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya gelen şüpheli, iddiaya göre iş yeri sahibine 20 adet gram altın satmak istedi. Kuyumcunun altınların sahte olduğunu fark etmesi üzerine satış gerçekleşmedi. Bunun üzerine şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahte olduğu belirlenen altınlara el koydu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.G. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!Yılın son gününün en iç ısıtan görüntüsü: İki kuzuya evinde bebek gibi bakıyor!
Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar Kutlamalar başladı, sırayla yeni yıla 'merhaba' diyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

Köprü ve otoyollara zam geldi! İşte yeni ücretler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.