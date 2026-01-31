HABER

Sahte banka dekontlarıyla 14 milyon TL'lik vurgun

Tunceli'de hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte banka dekontlarıyla dolandırdığı belirlenen bir şüpheli, toplam 14 milyon TL'lik vurgun sonrası düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Sahte banka dekontlarıyla 14 milyon TL'lik vurgun

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'de hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sahip olduğu 48 adet keçiyi satmak üzere anlaştığı şahıslar tarafından kendisine sahte banka dekontu gönderilmek suretiyle 625 bin TL dolandırılması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

Sahte banka dekontlarıyla 14 milyon TL lik vurgun 1

14 MİLYON TL'LİK VURGUN

Mağdur vatandaşın müracaatı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüpheli Ö.B.'nin organize şekilde hareket ederek il genelinde 7 ayrı olayda toplam 930 küçükbaş hayvanı sahte banka dekontlarıyla satın aldığı belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle hayvan satıcılarını yaklaşık 14 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan Ö.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte banka dekontlarıyla 14 milyon TL lik vurgun 2

SAHTE BANKA DEKONTLARI

Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde ödeme tutarının banka hesaplarına fiilen yansımadan kesinlikle mal teslimi yapmamaları gerektiği vurgulanarak, sahte banka dekontlarına karşı dikkatli olunması istendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

