Sahte diploma olayında yeni gelişme! 23 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlilerine ait sahte kimliklerle e-imza alınarak usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 92 şüpheliden 23’ü tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar birazdan...Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

