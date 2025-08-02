Sahte diploma skandalı sonrası gözler YÖK'e çevrilmişti! 'Kara listedeki' 400 akademisyene çifte soruşturma

Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenler 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadı. YÖK Başkanı konuyla ilgili çifte soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

"YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye gazetesine konuşan YÖK Başkanı, "Çok ciddi bir hadise. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Burada yasal düzenlemeye de ihtiyaç var" dedi.

Özvar, "Çok ciddi bir hadise. İki koldan soruşturma yapacağız. Hem biz hem de ilgili üniversiteler ayrı ayrı soruşturma yürüteceğiz. Dün itibarıyla ilgili üniversitelere gerekli işlemlerin başlatılması noktasında yazı gönderdik. Sahte diplomanın önüne geçmek ve cezai yaptırımları artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.