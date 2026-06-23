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Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, sahte fatura ve hayali ihracat gerekçesiyle 9 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Gürlek açıklamasında, "Toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" dedi.

Sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu! Bakan Gürlek duyurdu: 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı
Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket üzerinden yıllık 350-400 bin ton LPG ihracatı gerçekleştirildiğini, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığını tespit ettiklerini belirtti.

6 ŞİRKETE EL KONDU, 10 ŞİRKETE KAYUM ATANDI

Yapılan tespitin arından 9 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Gürlek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ÖNEMLİ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

"SAHTE FATURA VE HAYALİ İHRACAT İŞLEMLERİYLE BERTARAF EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ"

Soruşturma kapsamında; akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

6 ŞİRKETE EL KONDU, 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Bu kapsamda bu sabah İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

"KAMU ZARARINA SEBEP OLAN YAPILARA KARŞI HUKUKİ SÜREÇLERİ KARARLILIKLA İŞLETECEĞİZ"

Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz.

Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımıza, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere süreçte görev alan tüm kurumlarımıza ve kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum"

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Akın Gürlek
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