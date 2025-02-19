Sahte içki üreticilerinin kirli tezgahı pes dedirtti! Şişede ölüm, etikette zehir!

İlk olarak İstanbul'da şimdi de Ankara'da sahte içkiden çok sayıda ölümler gündemde yer alıyor. Ankara'da sahte içki sebebiyle 59 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da ise son iki ayda sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti.

"Kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından yürütülen sahte içki soruşturmalarında gözaltına alınan 28 kişi tutuklandı.

Bilanço bu kadar ağırken sahte içki üreticilerinin kullandığı bir yöntem adeta şoke etti. Sahte içki yapan etil alkole yüzey temizleyici kılıfı bulup piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

ŞİŞEDE ÖLÜM, ETİKETTE ZEHİR!

Akşam'da yer alan habere göre; Türkiye genelinde sahte alkole yönelik operasyonlarda ele geçirilen 'yüzey temizleyici' kimyasallar dikkat çekti. Sahte alkol için kullanılan etil alkole 'yüzey temizleyici' kılıfı bulan zehir simsarları, piyasaya sürdükleri ürünlere büyük harflerle 'içilmez' yazdı.

Bu kişilerin ürünleri pazarlarken ise 'içki yapımı için yüzde 100 tarımsal ve buğday kökenli' ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Sosyal medyada 'yüzey temizleyici' kılıfıyla sahte içki satışına ilginin büyük olması dikkat çekti.