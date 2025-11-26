Sahte 'kiralama' ilanıyla dev vurgun! Tam 1 milyar 175 milyon lira

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda vatandaşların bungalov ev kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları şüphelilere para göndermeleri üzerine dolandırıcılık olaylarının artmasıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

1 MİLYAR 175 MİLYON 970 BİN 106 TL'LİK İŞLEM

Yürütülen projeli dosyada, 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

KİMLİKLERİYLE BİRLİKTE DEŞİFRE EDİLDİLER

Çalışmalarda 24 şüpheli şahıs açık kimlikleriyle birlikte deşifre edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı.

Soruşturmanın devamında, 22 Kasım 2025’te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 3’ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı.

Planlı operasyon kapsamında 24 şüphelinin tamamı yakalanırken, toplamda 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır