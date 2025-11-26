HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sahte 'kiralama' ilanıyla dev vurgun! Tam 1 milyar 175 milyon lira

Kocaeli merkezli yürütülen projeli dosya kapsamında internet üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 24 şüpheliden 23’ü tutuklandı. Şüphelilerin MASAK kayıtlarına göre toplam işlem hacminin 1,1 milyar TL’yi aştığı tespit edildi.

Sahte 'kiralama' ilanıyla dev vurgun! Tam 1 milyar 175 milyon lira

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, son aylarda vatandaşların bungalov ev kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden ulaştıkları şüphelilere para göndermeleri üzerine dolandırıcılık olaylarının artmasıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

1 MİLYAR 175 MİLYON 970 BİN 106 TL'LİK İŞLEM

Yürütülen projeli dosyada, 15 ayrı olayda toplam 1 milyon 482 bin TL’lik dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi. MASAK verilerine göre, şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 175 milyon 970 bin 106 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

KİMLİKLERİYLE BİRLİKTE DEŞİFRE EDİLDİLER

Çalışmalarda 24 şüpheli şahıs açık kimlikleriyle birlikte deşifre edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş illerinde birlikte hareket ettikleri belirlendi. Operasyon öncesinde 3 şüpheli ara yakalamayla tutuklandı.

Sahte kiralama ilanıyla dev vurgun! Tam 1 milyar 175 milyon lira 1

Soruşturmanın devamında, 22 Kasım 2025’te 50 ekip ve 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenerek 21 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 21 kişiden 3’ü bulundukları illerde SEGBİS aracılığıyla adliyeye çıkarılırken, 18 şüpheli Asayiş Şube ekiplerince Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 20 şüpheli ise tutuklandı.

Sahte kiralama ilanıyla dev vurgun! Tam 1 milyar 175 milyon lira 2

Planlı operasyon kapsamında 24 şüphelinin tamamı yakalanırken, toplamda 23 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrol uygulandığı bildirildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaza sonrası dik duran aracın görüntüsü gündem olduKaza sonrası dik duran aracın görüntüsü gündem oldu
Fatih Altaylı hakim karşısında! Bugün karar çıkabilirFatih Altaylı hakim karşısında! Bugün karar çıkabilir

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.