Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, operasyonla Uşak'ta yakalandı.

Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri ve kullandıkları araç tespit edildi.

DOLANDIRICILIĞA KONU MALZEMELER VE SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, Uşak ilinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
