HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Sahur ve iftarda bardak bardak içiliyor... 'Fazla tüketmeyin' uyarısı

Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getiriliyor. Uzmanlar Ramazan Ayı'nda özellikle sahur vakitlerinde karbonhidrat tüketiminden kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladılar. Ayrıca sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvenin vücutta suyun hamlesine sebep olduğu ifade edildi.

Sahur ve iftarda bardak bardak içiliyor... 'Fazla tüketmeyin' uyarısı

Erzurum Şehir Hastanesi, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme ile ilgili vatandaşlara önerilerde bulunuyor ve bunları uzmanların dilinden paylaşıyor.

Şehir Hastanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda; Diyetisyen Merve Tekin, sahurda doğru besin seçimleri yapmanın, gün boyu enerjik kalınmasını sağladığını ifade ederek, "Özellikle basit karbonhidratlardan yani beyaz ekmek, tatlılar ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak önemlidir. Çünkü bu tür besinler hızlıca kana karışır, ancak kan şekerini hızlı yükseltir ve ani düşmesine sebep olur, bu da sizi erken açlık ve yorgunluk hissiyle karşı karşıya bırakır.

Sahur ve iftarda bardak bardak içiliyor... Fazla tüketmeyin uyarısı 1

Ayrıca, tuzlu yiyeceklerden uzak durmak da sağlığınız için önemlidir. Aşırı tuz, su kaybına neden olur ve iftar saati gelene kadar dehidrasyona yol açabilir.

Sahur ve iftarda bardak bardak içiliyor... Fazla tüketmeyin uyarısı 2

Bununla birlikte sahurda ve iftarda fazlaca tüketilen çay ve kahvede vücudunuzdan su hamlesine sebep olur. Bu nedenle çay ve kahve tüketimlerinizi de sınırlandırmanız oldukça önemlidir" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Teknik özellikleri dikkat çekiyor! Şaşırtan konseptTeknik özellikleri dikkat çekiyor! Şaşırtan konsept
Yer: Adana! Sahte komiser emekli kadını tuzağa çektiYer: Adana! Sahte komiser emekli kadını tuzağa çekti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
iftar Sahur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.