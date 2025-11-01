HABER

Sakarya 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 1 Kasım 2025'te hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C civarında seyrederken, nem oranı %95 olarak tahmin edilmektedir. Önümüzdeki günlerde 2 Kasım'da 20°C, 3 Kasım'da 23°C ve 4 Kasım'da 20°C sıcaklıklar bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmeyi unutmayın. İşte detaylar...

Sakarya'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava, çoğunlukla güneşli olacak. Ilıman bir iklim hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %95 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1 km/saat şeklinde ölçülecek. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:54 olacak.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Kasım Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. 3 Kasım Pazartesi günü hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar 23°C seviyelerinde olacak. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 20°C'ye düşecek. Bulutlar artacak. 5 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 6 Kasım Perşembe günü hava bulutlu. Sıcaklıklar 20°C seviyelerinde kalacak. 7 Kasım Cuma günü hava tekrar açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Yağışsız günler geçireceğiz. Ancak, 5 Kasım Çarşamba günü sağanak yağışlar beklenecek. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde sıcaklıklar ılıman olacak. Bu nedenle, kat kat giyinmekte fayda var. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir konudur. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korumak açısından büyük bir önem taşır.

