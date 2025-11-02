Sakarya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak belirlendi. Sıcaklık 6°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %92 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.2 km/sa olarak öngörülmekte. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 17:54 saatlerinde gerçekleşecek.

3 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 24°C arasında seyredecek. 4 Kasım Salı günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek.

6 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü yağmur ve çisenti ihtimali görülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 8 Kasım Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yine 12°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler önemli. Özellikle yağışlı günlerde su baskınları ve trafik kazaları görülebilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde araç kullanırken hız sınırlarına dikkat etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.