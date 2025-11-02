HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Kasım 2025'ten itibaren hava durumu, bulutlu ve güneşli; sıcaklık ise 6°C ile 21°C arasında değişecek. Takip eden günlerde kapalı, puslu ve hafif yağmurlu havalar bekleniyor. Nem oranı %92 civarında öngörülüyor. Özellikle yağışlı günlerde su baskını ve trafik kazaları riski artıyor. Bu nedenle, sürücüler dikkatli olmalı ve ani hava değişimlerine hazırlıklı bulunmalıdır.

Sakarya 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak belirlendi. Sıcaklık 6°C ile 21°C arasında olacak. Nem oranı %92 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 3.2 km/sa olarak öngörülmekte. Gün doğumu 07:30, gün batımı ise 17:54 saatlerinde gerçekleşecek.

3 Kasım Pazartesi günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 7°C ile 24°C arasında seyredecek. 4 Kasım Salı günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 22°C arasında olacak. 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 11°C ile 16°C arasında değişecek.

6 Kasım Perşembe günü kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 17°C arasında olacak. 7 Kasım Cuma günü yağmur ve çisenti ihtimali görülüyor. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 8 Kasım Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yine 12°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler önemli. Özellikle yağışlı günlerde su baskınları ve trafik kazaları görülebilir. Bu nedenle, yağışlı günlerde araç kullanırken hız sınırlarına dikkat etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarıBirçok yol ulaşıma kapatıldı! İstanbul trafiğine 'maraton' ayarı
4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi4 ülkeden 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Bakan Yerlikaya paylaştı: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.