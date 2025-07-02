HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığın 10°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %41, gece ise %94 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29°C'ye ulaşması bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 30°C'ye çıkacak. Gündüz güneşli, geceleri serin hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda ara vermek ve serinlemek için gölgelik alanlara sığınmak iyi bir fikir olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!
ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

Fenerbahçe'nin forma lansmanındaki tarzı eleştiri topladı! Tepki yağdı

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

ABD Başkanı Trump'tan Gazze açıklaması! 'İsrail kabul etti' diyerek duyurdu: Kabul etmezlerse...

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Türkiye'nin çikolata devi iflasla karşı karşıya!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Ünlü börekçi kıyma yerine sakatat yedirmiş!

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

Melih Gökçek o davayı kaybettiğini duyurdu: "Yaşadığım evden çıkacağım"

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

3 çocuk annesini 17 bıçak darbesiyle katletmişti: Verilen ceza belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.