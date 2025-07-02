Sakarya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığın 10°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı gündüz %41, gece ise %94 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 29°C'ye ulaşması bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 30°C'ye çıkacak. Gündüz güneşli, geceleri serin hava koşulları hakim olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Cilt koruyucu ürünler uygulamak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. Gerekli durumlarda ara vermek ve serinlemek için gölgelik alanlara sığınmak iyi bir fikir olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.