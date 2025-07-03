Sakarya 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 29°C civarında, gece ise 14°C civarında seyredecek. Rüzgarın hızı 27 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 31°C'ye çıkması öngörülüyor. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklıkların 33°C’ye yükseleceği tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca hava güneşli olacak ve yağış beklenmiyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için elverişli bir ortam sağlıyor.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısının yükselmesi, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunları oluşabilir. Bu nedenle bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri de tavsiye edilmektedir.

Sakarya'da hava koşullarının sıcak ve güneşli olmaya devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün olacaktır.